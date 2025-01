Sport.quotidiano.net - IN premier. Calafiori-gol, Arsenal secondo a -6 dai Reds

Gol italiani inLeague, con Riccardoche, al 29’ st, regala all’la vittoria (0-1) sul campo del Wolverhampton, e Sandro Tonali che mette la propria firma sul successo per 3-1 del Newcastle sul campo del Southampton di Juric, sempre più a picco. Per il resto, il Liverpool, che mantiene il primato a +6 sull’e con una partita in meno. Guardiola batte Maresca e il Manchester City supera per 3-1 il Chelsea. Il City va al quarto posto a 41 punti a pari merito col Newcastle, Chelsea a 40.