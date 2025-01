In coma dopo un’immersione il fotoreporter Massimo Sestini

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Grande paura e apprensione per il 62ennetoscano. Il professionista ha avuto un incidente durantenelle acque del lago di Lavarone, in Trentino. Ha perso i sensi ed è stato riportato in superficie dall’istruttore ed è sstato rianimato dai soccorritori quindi ricoverato in rianimazione all’ospedale di Trento.è tenuto infarmacologico, anche se non sarebbe in pericolo di vita.“Forza, sei un amico e un grande. Ti aspettiamo, non mollare”, ha scritto sui suoi profili social il governatore toscano Eugenio Giani.