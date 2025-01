Ilrestodelcarlino.it - In auto con oltre 200 t-shirt contraffatte per un valore di 12mila euro: denunciato

Macerata, 26 gennaio 2025 - I carabinieri lo fermano per dei controlli e lo trovano in possesso di200 tin cotone, per undi: il 67enne è statoper il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. L'uomo, residente a San Severino Marche (Macerata), era alla guida della propriaquando è stato fermato dai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Camerino. I capi di abbigliamento sono stati sequestrati. Denuncia per documentazione falsa Questa non è stata l'unica operazione messa a segno dai militari: un uomo di origini egiziane di 32 anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno, è stato fermato nel comune di Muccia. Durante il controllo l'uomo ha esibito una patente di guida contraffatta, pertanto è statoper il reato di falsità materiale commessa dal privato, mentre il documento è stato ritirato e sottoposto a sequestro penale.