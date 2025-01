Lecceprima.it - Impatto all’incrocio tra auto e moto: centauro in ospedale con diverse ferite

SPECCHIA – È stato trasportato in codice rosso presso l’“Panico” di Tricase un 24enne rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato intorno alle 12 nel centro abitato di Specchia,tra Corso Italia e via De Gasperi.Il giovane, proveniente da un comune.