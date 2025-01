Vicenzatoday.it - Il Vicenza batte l'Alcione 4-1 e si avvicina al Padova

Leggi su Vicenzatoday.it

Il4-1 l'Milano, ottiene la quinta vittoria consecutiva e sial, che ieri non è andato oltre il pari. Successo importante per i biancorossi che ora si portano a meno sei dai biancoscudati. Prova davvero convincente dei ragazzi di Vecchi. In cronacaDopo.