Udinetoday.it - Il Palazzetto di Latisana non è più un tabù: prima vittoria casalinga in A1 per Talmassons

Leggi su Udinetoday.it

La CDAFVG sfata il, trionfando contro Pinerolo per 3-0 e conquistando tre punti di importanza capitale per rilanciarsi nella corsa alla salvezza, Coach Barbieri sceglie lo starting six composto da Eze al palleggio, Storck opposta, Pamio e Strantzali schiacciatrici, Kocic.