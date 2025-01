Sport.quotidiano.net - Il mercato. Kouame, si tratta ancora . La Fiorentina sonda Fazzini

Leggi su Sport.quotidiano.net

Quella che inizia domani sarà l’ultima settimana di questa finestra di calcio. Quella decisiva per l’Empoli per regalare a D’Aversa un attaccante. E in quest’ottica continuano i contatti con laper Christian. La punta ivoriana è infatti in uscita dal club viola ed avrebbe dato il proprio assenso al trasferimento, più convinto della vicina piazza empolese rispetto a quella di Torino, altra società che si era interessata. Il nodo resta la formula con le due società che stanno continuando a parlare per cercare di trovare la soluzione che accontenti tutte le parti. Contemporaneamente per irrobustire il proprio centrocampo laavrebbe nuovamente fatto unggio con l’Empoli per. Un prestito con obbligo di riscatto a circa 15 milioni di euro potrebbe essere la soluzione per chiudere il passaggio.