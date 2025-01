Napolipiu.com - IL MATTINO – Napoli su Pongracic, Manna prepara il colpo last minute in difesa

ILsuilin">Il ds azzurro cerca rinforzi per il reparto arretrato: il centrale della Fiorentina è l’obiettivo principale per completare la rosa di Conte.Ilcontinua a muoversi sul mercato con il ds Giovanniche ha diversi obiettivi nel mirino. Secondo quanto riporta Il, la società azzurra non cerca solo il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ma anche un rinforzo per la.Nonostante le prestazioni incoraggianti di Juan Jesus nelle ultime uscite e la presenza di Rafa Marin, considerato ancora acerbo per la Serie A, il club partenopeo vuole un nuovo centrale difensivo.Il quotidiano napoletano rivela che l’operazione si concretizzerà solo nelle ultime ore di mercato. Ilnon intende fare follie e punta a un’operazione in prestito.