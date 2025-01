Inter-news.it - Il Lecce chiude un acquisto prima dell’Inter. Il punto

Leggi su Inter-news.it

Ilha definito l’ingaggio di un calciatore portoghese proprio nel giorno della sfida contro l’Inter valida per la ventitreesima giornata di Serie A.LA SITUAZIONE – Ilha trovato l’accordo con l’Estrela Amadora per Danilo Veiga, difensore portoghese di buone prospettive. Il calciatore dovrebbe recarsi in Salento nei prossimi giorni per svolgere le consuete visite medichedella firma del contratto che lo legherà al. I pugliesi, nel frattempo, pensano anche al campo. Oggi 26 dicembre ci sarà il duello contro l’Inter, seconda in classifica, in un match che non si prospetta per nulla semplice per gli uomini di Simone Inzaghi. Tra gli avversari non ci sarà ovviamente Veiga, ma sarà bene monitorare il suo nome con attenzione in vista del futuro.Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Ilun