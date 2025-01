Iltempo.it - Il governo non molla davanti alle toghe rosse: riprendono i trasferimenti in Albania

Dopo due mesi ripartono idei migranti incon 49 cittadini stranieri che dal sud di Lampedusa sono stati imbarcati sul pattugliatore della Marina militare Cassiopea per essere portati nel porto di Shengjin. Il Viminale ha fatto sapere che lì saranno avviate le procedure di accoglienza, trattenimento e valutazione dei singoli casi. Una prima selezione è stata operata da Guardia Costiera e Guardia di Finanza, dopo i controlli effettuati dloro motovedette in acque internazionali su otto barconi e natanti bloccati al largo di Lampedusa, come previsto dal protocollo Italia-. Sono «eleggibili» per il trasferimento maschi, adulti, senza vulnerabilità, in buona salute e provenienti da Paesi sicuri. «Un dato significativo riguarda 53 ulteriori migranti che hanno presentato spontaneamente il proprio passaporto per evitare il trasferimento», circostanza di particolare rilievo, fa notare il ministero dell'Interno, «in quanto consente di attivare le procedure di verifica delle posizioni individuali in tempi più rapidi anche a prescindere del trattenimento, aumentando le possibilità di procedere con i rimpatri di chi non ha diritto a rimanere in Ue».