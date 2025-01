Glieroidelcalcio.com - Il gagliardetto del Dinamo Tirana: i “ministeriali”

Leggi su Glieroidelcalcio.com

IldelKlubul SportivTirane l’esatta denominazione con cui venne fondata la squadra della capitale albanese. Una compagine che venne costituita nel 1950 nell’ambito del ministero dell’Interno come la denominazionesuggerisce. Porta come retaggio un ricchissimo albo d’oro di successivi nazionali che la collocano tra le più vittoriose compagini albanese insieme al KF(il club più titolato della terra di Scanderberg) ed al Partizani. Questodelè un raro esemplare ricamato tra quelli realizzati per i club mentre, per le selezioni nazionali, furono realizzati con maggiore frequenza in particolare a partire dagli anni Settanta.E’ un“minimalista” verosimilmente risalente agli anni Settanta ed è privo anche dello stemma societario, l’iconica lettera “D” , che la squadra sfoggiava sulle maglie bianco e azzurre.