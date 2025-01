Il fotoreporter Sestini stabile dopo il malore durante un’immersione | Nessun danno neurologico ma complicazioni ai polmoni

Leggi su Open.online

ma resta in prognosi riservata, il celebretoscano Massimo, ricoverato in rianimazione all’ospedale di Trentoun incidente sott’acqua nelle acque gelate del lago di Lavarone, dove si trovava per una immersione. I medici hanno spiegato che la situazione è critica, scrive il Corriere della Sera, ma non ci sarebbe alcun. C’è invece una preoccupante Ards polmonare, sindrome da distress respiratorio acuta. Si tratta di una condizione medica contraddistinta da un processo infiammatorio a carico dei, che compromette la funzionalità degli alveoli e la loro capacità di assimilare ossigeno dall’aria inspirata.IlIeri mattina, sabato 25 gennaio,ha accusato problemil’immersione nel lago gelato, dove si trovava per la 40esima edizione di «Under Ice», uno stage organizzato dall’Associazione nazionale istruttori subacquei.