Iltempo.it - Il dramma di Eleonora Daniele: "Sento ancora la sua voce", commozione in tv

ospite di Francesca Fialdini, l'amore per il fratello e il sogno di quella suache non c'è più. Nel salotto di Da noi. a ruota libera, domenica 26 gennaio su Rai1, la conduttriceDaniela si è aperta sul dolore per la perdita del fratello Luigi: “La mia forza è tutto ciò che mi ha insegnato Luigi. Ogni tanto lo sogno,la sua”. Fialdini, visibilmente toccata, le ha risposto: “Ora sai cheha”. Parlando dell'impatto che questa perdita ha avuto sulla vita della, ha confessato: “Sono molto esigente nel lavoro, odio la superficialità e la stupidità. Questo, però, mi rende anche poco malleabile. Ma la mia determinazione viene da ciò che ho vissuto e imparato in questi anni. Sono dieci anni che mio fratello non c'è più e ho capito quanto sia importante lottare per chi èqui, per chi affronta le diagnosi di autismo".