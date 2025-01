Bolognatoday.it - Il crack che fa paura, le piazze insicure e la necessità di politiche integrate

Leggi su Bolognatoday.it

Le mappe del consumo delle droghe in città cambiano continuamente. Cambiano in base alle sostanze consumate e cambiano in base a quelle che sono ledi sicurezza che vengono messe in campo. Le persone che consumano non scompaiono, semplicemente si spostano andando a occupare nuove strade.