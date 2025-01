Padovaoggi.it - Il cagnolino dell'ex Formula 1 Riccardo Patrese cade dal quinto piano in via Altinate

Leggi su Padovaoggi.it

daldi un palazzo in via. Un, di proprietà'ex campione diUno, è precipitato per cause ancora da accertare dal balcone attorno alle 19 di ieri, mentre sulla strada in pieno centro storico, i padovani erano ancora presi da shopping.