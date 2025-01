Strumentipolitici.it - I nemici di Trump subito in azione per screditarlo in politica interna e per rovinare i tentativi di dialogo con Mosca

Presidente da appena una settimana,ha già apposto la firma su una serie di iniziative per realizzare le sue promesse elettorali. E ora che si sta approcciando all’altra grande promessa, quella di mettere fine al conflitto in Ucraina, i suoi avversari potrebbe ricorrere al gioco sporco per impedirglielo.Critici dia prioriLa macchina del fango contronon ha mai smesso di funzionare, nemmeno dopo la vittoria dello scorso 5 novembre. Anzi, si è addirittura intensificata dopo che il 47° presidente si è insediato alla Casa Bianca il 20 gennaio. Ad esempio, lo Washington Post dedica un titolo alla sua “sorprendente ignoranza” e lo descrive come instabile e confuso. Politico dà ai licenziamenti di funzionari federali che ha appena disposto la definizione di “purga di osservatori indipendenti”.