I migliori film di Luca Marinelli da rivedere dopo la serie M - Il figlio del secolo

nei panni di Mussolini nellaSky M. ildelè semplicemente gigantesco. Lo si dice da settembre, quando l'adattamento del romanzo di Antonio Scurati è stato mostrato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, un festival in cui è di casa e che ha ospitato il suo debutto, così come ha visto il suo sorriso davanti a uno dei primi premi importanti (la Coppa Volpi 2019 per Martin Eden di Pietro Marcello).Ora possiamo apprezzare in tv e streaming, a due episodi alla settimana fino al 31 gennaio, in esclusiva su SKY e NOW, la sua ennesima performance da incorniciare, con una voglia crescente di recuperare oquelle che l'hanno preceduta. Ecco lesei:La solitudine dei numeri primi (2010)La solitudine dei numeri primidebutta come attore proprio alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2010 con ilLa solitudine dei numeri primi di Saverio Costanzo.