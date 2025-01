Ilrestodelcarlino.it - I danni dell’alluvione. Provinciale chiusa per rifare il ponte

Lavori in vista a Medicina per sanare le ferite delle alluvioni. Da domani chiude per i lavori necessari alla demolizione e ricostruzione delsullo Scolo Garda Basso la stradasp50 Sant’Antonio al chilometro 1+214, tra Portonovo e Sant’Antonio, a Medicina. Ilera stato danneggiato dalle alluvioni del 2023 e 2024. Sul posto saranno indicate le deviazioni sulle parallele sp80 di Spazzate Sassatelli, sp29 di Sant’Antonio di Medicina e sulla sp610 tra Argenta e Massa Lombarda. Sarà inoltre istituita la deviazione per tutti i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 tonnellate e con un numero di assi non superiore a 3, oltre che per velocipedi e pedoni, provenienti dalla sp107, provincia di Ravenna, sul by-pass stradale temporaneo sulla sp80 Cardinala al chilometro 2+150 circa nel territorio di Imola.