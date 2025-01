Top-games.it - I 5 migliori giochi a tema religioso

Leggi su Top-games.it

La religione è unricorrente nei video, sia come fonte di ispirazione per le ambientazioni e le storie, sia come oggetto di critica o riflessione. Molti videosi basano su religioni reali, come il cristianesimo, l’islam, l’ebraismo, il buddismo o l’induismo, oppure creano religioni immaginarie per rendere più credibili e interessanti i mondi di gioco. Vediamo 5.Assassin’s Creed, il primo tra iQuesta celebre saga di Ubisoft ci porta a rivivere le avventure di una confraternita di assassini che combatte contro i templari, una società segreta che vuole controllare il destino dell’umanità. I vari episodi della serie ci fanno esplorare epoche e luoghi storici legati a diverse religioni, come le crociate, la rinascita italiana, la rivoluzione americana, l’antico Egitto, la Grecia classica e la Norvegia vichinga.