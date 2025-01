Ilrestodelcarlino.it - Gli studenti ricordano la vittima dell’olocausto. Pierino Dall’Aglio

Nei giorni scorsi a Poviglio, in via Burra, è stata posata una nuova pietra d’inciampo, alla presenza delle autorità locali dei rappresentanti di Istoreco con glidelle classi terze del paese e familiari di, internato nei campi di lavoro nazisti nel 1943 e assassinato in Germania nel 1944, all’età di 23 anni. "Un appuntamento importante che restituisce dignità alle vittime di guerra, riportando alla luce il volto di un ragazzo che per il regime nazista era solo un numero" dicono dal municipio locale. "Un’iniziativa – aggiungono – che ci permette di prenderci cura collettivamente della memoria storica del nostro paese, contribuendo a costruire la nostra identità di cittadini", dicono dal municipio locale, nel ringraziare coloro che hanno reso possibile questo momento di ricordo, in occasione degli eventi del Giorno della Memoria, che coinvolge le istituzioni, i cittadini, le scuole.