Quotidiano.net - Giornata della memoria degli Alpini: omaggio ai caduti e alle Penne Nere

Lanazionalee del sacrificio, che ricorre nell'anniversariobattaglia di Nikolajewka, è un momento importante per onorare ladeie per stringerci con rispetto e affetto ai loro familiari. L'operato delle nostreresta un esempio globale di dedizione, solidarietà, azione orientata al bene comune. È profonda la riconoscenza al Corpo e all'Associazione Nazionaleper l'impegno di ieri e di oggi, a servizio delle comunità, nelle emergenze e per la pace". Così il PresidenteCamera dei deputati, Lorenzo Fontana.