Quotidiano.net - Giorgia & Annalisa guidano i duetti di Sanremo

Milano, 26 gennaio 2025 – Il suo nome èTodrani. E quella Skyfall con cui si dà in pasto al popolo del Festival la sera disa tanto di Adele, di Oscar, di adrenaliniche avventure da agente col doppio zero. Accanto lei sul palco dell’Ariston un’altra voce svettante della musica italiana,, per un duetto, almeno sulla carta, ad alto potenziale. Skyfall è una delle tre cover straniere nella maratona di venerdì 14 febbraio. Le altre sono, infatti, The sound of silence di Simon; Garfunkel, dalla colonna sonora del Laureato, nell’interpretazione di Clara e Il Volo (che l’esegue già nei propri concerti) e quella If ain’t got You di Alicia Keys riletta in una connection tutta pugliese da Serena Brancale con Alessandra Amoroso. Caratteristica degli abbinamenti che Carlo Conti ufficializzerà oggi al Tg è, infatti, una forte territorialità come dimostra l’incontro di Noemi con Tony Effe nella Tutto il resto è noia di un’icona della romanità quale Franco Califano, quelli con Pino Daniele di Rocco Hunt con Clementino in Yes I know (my way) e di Massimo Ranieri coi Neri per Caso in Quando; quelli con Faber di Bresh con Cristiano De André in Creuza de mä e di Olly con Goran Bregovi? affiancato dalla sua Wedding and Funeral Orchestra in Il pescatore.