Foggiatoday.it - Giochi, vestiti e rifiuti abbandonati: bonificata l'area del 'Nodo Intermodale' di Foggia

Tantissimi iin lungo le aree verdi nell’deldi. Ecco perché sono tornati in azione i volontari del gruppo La Via della Felicità per intervenire e ridare decoro alla zona.Sono stati raccolti più di una decina di sacchi dai cittadini volontari.