Gazzelle poetico, Ginevra spietata, Finley e Follya intrappolati nel passato – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Il Festival di Sanremo si avvicina e la musica rimasta fuori dal baraccone lancia gli ultimi sussulti di vita prima di eclissarsi dietro il sipario dell’Ariston. Unparticolarmenteci colpisce, così come la sempre più brava e matura. Bene anche il rap dei napoletani SLF, ottimo il power woman album de Le Bambole di Pezza e quello di matrice più cantautorale di Angela Baraldi. Passando ai singoli, chiello si conferma uno dei più straordinari cantautori di nuova generazione, Dardust uno che fa cantare il pianoforte, Murubutu un prezioso intellettuale del rap, Cassandra Raffaele una pietra preziosa, i Populous con i Fuera dei raffinati futuristi, i Gazebo Penguins necessari e Matteo Alieno un cantautore dalla penna straordinaria. Dal lato oppostobilancia, di quello che hanno fatto Tony Boy e Glocky non ci abbiamo capito niente, Niky Savage troppo indietro come autore e poi ie i(i furono Dear Jack), rimasti incastrati in un dimenticabileassai remoto.