Fanpage.it - Gara superba di Calafiori, rientra dopo un mese e si riprende l’Arsenal con un gol che vale la vittoria

Leggi su Fanpage.it

Riccardoha trovato la sua seconda rete in Premier League,ndo in campound'assenza: suo il gol decisivo nella ripresa contro il Wolferhampton che ha rilanciato l'Arsenal in classifica al 2° posto dietro al Liverpool.