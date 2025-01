Lanazione.it - Frenata per l’Umbria che produce. In dieci anni perse 3.729 aziende. Industria e commercio i più colpiti

fa leattive in Umbria (ossia iscritte al registro camerale e operanti) erano 81.482. Ora l’ultimo censimento ne registra 77.753, con una contrazione del 4,6%, nettamente superiore a quella media nazionale (-1%). A conti fatti ne mancano all’appello 3.729: calo triplo rispetto al resto dello Stivale. Una tendenza confermata anche nel 2024, con le imprese attive scese rispetto al 2023 di 1.573 unità, con una contrazione del 2% che rappresenta il terzo peggior risultato tra le regioni, dopo Marche (-3,1%) e Sicilia (-2,2%). Insommachesembra subire un forte rallentamento. Quanto alle due province umbre, in quella di Perugia nel decennio 2014-2024 le imprese attive sono scese di 3.149, passando da 62.466 a 59.317, con una riduzione del 5%. In quella di Terni il calo c’è stato, ma è meno vistoso, con una contrazione del 3,1% (da 19.