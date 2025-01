Fincantieri | accordi con Arabia Saudita

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.43,uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo, ha dato notizia della firma di una serie didi collaborazione, Memorandum of Understanding (MoU) in. Nel 2024 l'azienda pubblica italiana ha istituito nel Regno la controllatafor Naval Services. Con il partenariato "vogliamo ribadire il il nostro forte interesse per questa regione e la disponibilità a esplorare nuove opportunità di business", dice Pierroberto Folgiero, ammistratore delegato di