Oasport.it - Filippo Volandri esalta Sinner: “Continua a migliorare, dobbiamo godercelo”. E svela un aneddoto di Coppa Davis…

Leggi su Oasport.it

Jannikha chiuso il 2024 alzando al cielo laDavis insieme ai compagni di Nazionale sul cemento di Malaga e ha aperto la nuova stagione ancora con un successo, conquistando gli Australian Open dopo l’apoteosi di dodici mesi fa. Il numero 1 del mondo ha messo le mani sul terzo Slam della propria carriera, travolgendo il tedesco Alexander Zverev nella finale andata in scena sul cemento di Melbourne., capitano della Nazionale Italiana di tennis capace di vincere l’Insalatiera per due volte consecutive, ha elogiato il fuoriclasse altoatesino ai microfoni di Supertennis: “Ha dimostrato le sue grandissime qualità, come è venuto fuori dalla prima settimana con qualche difficoltà fisica. Lui fa la differenza nei momenti difficili. Oggi ha interpretato la partita in maniera perfetta, facendo giocare Zverev dal centro del campo, sapendo che Zverev gioca da lontano perché ha bisogno di tempo e spazio, cercando di stare vicino e muovendo la palla”.