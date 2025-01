Leggo.it - Fidanzati morti in hotel in Vietnam, Greta e Arno avvelenati dal limoncello fatto in casa. L'ultimo messaggio: «Vedo nero»

Leggi su Leggo.it

Sembrerebbe essere arrivato a una soluzione il giallo sulle cause della morte di una coppia ditrovati senza vita in due diverse stanze di un resort di Hoi An, in. A provocare il.