Ilrestodelcarlino.it - Fermignanese senza pietà. Trafitta l’Appignanese

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

3 appignanese 0: Marcantognini, Santi (77’ Ragni), Labate (64’ Patarchi), Giovanelli, A. Fraternali, Mariotti, Cantucci (66’ Garota), Bozzi, L. Fraternali, Izzo (61’ Patrignani), Saydikhan (59’ Surano). All. Righi. APPIGNANESE: Piergiacomi, Rapacini, Raffaelli (71’ Fermani), Morresi (54’ Romanzetti), Argalia, Ghannaoui, Carboni, Tarquini, Raponi (54’ Marcolini), Mongiello (10’ Zitti), Daniele (40’ Jayed). All. Canesin. Arbitro: Tirri di Macerata. Reti: 24’ pt Cantucci, 43’ pt Labate, 13’ st Izzo. Note: Ammoniti Morresi, Argalia Al Comunale andava in scena il più classico dei testacoda tra la capolista e il fanalino Appignanese. Ancora orfani del proprio allenatore, i ragazzi di mister Pazzaglia scendevano in campo per allungare in classifica. Il risultato si sblocca al 24’ in maniera rocambolesca: Cantucci calcia, il suo tiro viene respinto e lo stesso numero 7 tira di nuovo, in caduta edi prima intenzione, mentre subisce un fallo.