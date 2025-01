Liberoquotidiano.it - "Fattuale, la solita cantilena, non hanno fantasia": saluto romano, Vittorio Feltri spiana la sinistra

Leggi su Liberoquotidiano.it

Pane al pane.non le manda a dire alle critiche rivolte al governo Meloni da parte dell'opposizione. In un'intervista rilasciata a Il Foglio, il fondatore di Libero liquida senza mezzi termini le accuse secondo cui i veri ostacoli per la premier sarebbero rappresentati dai suoi stessi ministri. La risposta diè lapidaria: “Ma per carità. È il solito ritornello”. Critiche infondate? Secondo il giornalista, si tratta piuttosto di una mancanza di originalità: “No. Semmai è assenza di. La classe dirigente scarsa è una solfa che si ripete e che si alterna allasul fascismo. Pensiamo pure a quel riccone americano che ha fatto il.”, ironizzasul gesto di Elon Musk, trasformato dallainfascista. “Era ildi Giulio Cesare.