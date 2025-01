Etna due morti dopo gravi incidenti in quota | tra le vittime anche un 17enne Ferita una 16enne

Leggi su Open.online

Un uomo di 60 anni e un ragazzo di 17 sonooggiessere rimasti coinvolti in due distintiin montagna, avvenuti entrambi nella Valle del Bove sull’. Il giovane è caduto in una scarpata precipitando per 100 metri. Soccorso,con l’ausilio di un elicottero dei Vigili del fuoco, è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro in condizioni: è arrivato intubato ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. In serata però non ce l’ha fatta. Un secondo intervento è stato effettuato dai soccorritori poi nella zona del Rifugio Citelli, a 2700 metri di altezza: diverse persone sono state soccorse e tratte in salvo, ma un 60enne è arrivato già deceduto al pronto soccorso del Cannizzaro. Nello stesso ospedale è ricoverataunadi Messina caduta in un altro incidente mentre scendeva sulla neve sull’: è entrata in codice rosso al pronto soccorso, ma non è considerata incondizioni.