Cms.ilmanifesto.it - Elisabeth de Waal, Vienna, anni ’50: rinascita fra paura e nostalgia

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

La scrittura ha funzionato, nella famiglia de, come una sorta di complotto: nata Ephrussi,deha scritto in vita cinque romanzi (due in tedesco e tre in .de’50:frail manifesto.