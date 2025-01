Livornotoday.it - Eccellenza, lo Sporting Cecina pareggia 1 a 1 a Certaldo, Pro Livorno Sorgenti sconfitta dal Fratres Perignano

Leggi su Livornotoday.it

1 a 1 losul campo del, i rossoblùno nel finale grazie al gol di Brizzi contro un avversario in difficoltà ma che viene da una stagione in Serie D, i padroni di casa erano passati in vantaggio con la rete di Boumarouan ma non bastata.la.