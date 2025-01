Agi.it - È l'ora di Sinner-Zverev

AGI - Una doppietta o una 'prima': Jannik(numero 1 del mondo), campione in carica dell'Australian Open, e Alexander(numero 2), ancora alla ricerca a 27 anni del primo Grande Slam dopo due dolorosi fallimenti, si affrontano in finale a Melbourne. Dall'inizio dell'era Open, nel 1968, le finali del Grande Slam con in campo i primi due classificati della classifica Atp sono state 51, con esiti decisamente equilibrati: 26 vittorie per i numeri 1, 25 per i numeri 2. Contro, "è difficile dire chi sia il favorito", ha ammessoalla vigilia. "Tutto può succedere". In Australia, l'italiano non è solo il campione in carica. Ha appena completato 20 vittorie consecutive nel circuito Atp, la più lunga serie di della sua carriera e che non si vedeva da due anni, ottenuta all'epoca da Novak Djokovic.