Quotidiano.net - Duetti Sanremo 2025: la lista ufficiale di cantanti e canzoni

Leggi su Quotidiano.net

Ecco idel Festival di. Se ne è parlato per giorni, le voci sono state tante. Oggi, domenica 26 gennaio, durante il Tg1 delle 13.30 il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha ufficializzato iche caratterizzeranno la serata delle cover, ovvero quella di venerdì 14 febbraio, del Festival di. La novità di questa edizione è rappresentata dalla possibilità per i Big in gara di duettare tra loro. I premi alla carriera Saranno due i premi alla carriera di: a Iva Zanicchi e ad Antonello Venditti. Idel Festival diTony Effe con Noemi – ‘Tutto il resto è noia’ di Franco Califano Francesco Gabbani con Tricarico – ‘Io sono Francesco’ di Tricarico Francesca Michielin Achille Lauro con Elodie – Tributo a Roma Giorgia con Annalisa – ‘Skyfall’ di Adele ComaCose con Johnson Righeira – ‘L’estate sta finendo’ dei Righeira Clara con Il Volo – ‘The sound of silence’ di Simon and Garfunkel Emis Killa con Lazza e Laura Marzadori – ‘100 messaggi’ di Lazza Gaia con Toquinho – ‘La voglia, la pazzia’ di Ornella Vanoni Lucio Corsi con Topo Gigio – ‘Nel blu dipinto di blu’ di Domenico Modugno Marcella Bella con i Twin Violins – ‘L’emozione non ha voce’ di Adriano Celentano Massimo Ranieri Modà con Francesco Renga – ‘Angelo’ di Francesco Renga Joan Thiele con Frah Quintale – ‘Che cosa c’è’ di Gino Paoli Irama con Arisa – ‘Say something’ di Christina Aguilera Olly con Rocco Hunt con Rose Villain con Chiello – ‘Fiori rosa, fiori di pesco’ di Lucio Battisti Serena Brancale con Alessandra Amoroso – Sarah Toscano con Ofenbach – Shablo con Neffa – ‘Aspettando il sole’ di Neffa Simone Cristicchi con Amara The Kolors con Sal Da Vinci – ‘Rossetto e caffè’ di Sal Da Vinci Willie Peyote con Fedez con Marco Masini – ‘Bella stronza’ di Marco Masini Bresh con Cristiano De Andrè – ‘Creuza de ma’ di Fabrizio De Andrè Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigaglia – ‘L’anno che verrà’ di Lucio Dalla