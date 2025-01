Liberoquotidiano.it - Due rigori fanno godere la Roma, vittoria in rimonta contro l'Udinese: in gol Pellegrini e Dovbyk

Lapassa 2-1 inal Bluenergy Stadiuml', nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025: decidono itrasformati da Lorenzoe Artem. La partita inizia subito su buoni ritmi, ma dopo appena sette minuti mister Kosta Runjaic e' costretto a effettuare il primo cambio in seguito all'infortunio di Toure': al suo posto entra Kabasele. Al 14' la compagine giallorossa, che schiera dal 1' il nuovo acquisto Rensch, si ritaglia la prima occasione da rete con Mancini che, su assist di, va al tiro ma un rimpallo con Bijol favorisce l'uscita di Sava. L'risponde al 22' creando una doppia occasione: prima Kabasele non riesce ad indirizzare di testa verso la porta, poi Bijol manca la deviazione vincente davanti a Svilar.