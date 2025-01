Latinatoday.it - Dormitorio invernale in via Bruxelles, Celentano chiede aiuto al Prefetto

Leggi su Latinatoday.it

Un comitato per l'ordine e la sicurezza urgente per affrontare la questione delin via: lo ha richiesto il sindaco MatildealVittoria Ciaramella. Il sindaco ha dunque deciso di affidarsi alla Prefettura poiché ilè un.