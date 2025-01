Foggiatoday.it - Doppietta di Emmausso, il Foggia blocca la capolista: gol ed emozioni allo 'Zac'

Alla fine della fiera chi festeggia è l'Audace Cerignola, che grazie al pari trae Benevento, agguanta la vetta raggiungendo i sanniti. E magari potrebbe festeggiare anche il Monopoli in caso di vittoria a Cava. Non festeggia il, ma c'è di che essere soddisfatti per il risultato.