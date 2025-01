Temporeale.info - Donne avvisate, non usateli assolutamente: contengono sostanze tossiche!

Leggi su Temporeale.info

Ledevono fare particolarmente attenzione. Ci sono grossi rischi e per loro che li usano spesso diventa davvero dura. Ogni giorno milioni ditendono a far grande uso di trucchi, cosmetici che servono per farle sentire ancora più belle, prodotti che vendono venduti in ogni tipologia di negozio estetico e che sono ormai . L'articolo, non! Temporeale Quotidiano.