Sbircialanotizia.it - Domenica In, gli ospiti di oggi 26 gennaio: tutte le anticipazioni

Leggi su Sbircialanotizia.it

Appuntamento su Rai 1 dalle 14:00 con Mara Venier 'In' torna26, con un nuovo appuntamento in onda dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, con la conduzione di Mara Venier. Super ospite della puntata: Gianni Morandi. GliLa .L'articoloIn, glidi26leè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.