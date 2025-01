Domenica Ecologica a Roma | orari del blocco del traffico 26 gennaio

Leggi su Funweek.it

Come previsto dal calendario, il 26è in programma la terza.Torna quindi ildelnella ZTL Fascia Verde dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30.Saranno vietati la circolazione e la sosta ai veicoli più inquinanti, mentre saranno consentiti veicoli elettrici, ibridi, a metano e a Gpl che rispettino determinate classi ambientali.Esentati dal divieto i veicoli ibridi ed elettrici, gli autoveicoli a benzina Euro 6, a Gpl o metano Euro 3 e successivi, poi i ciclomotori Euro 2 e i motocicli Euro 3 e successivi.Per l’occasione, l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti organizza l’evento I cammini versoche vedrà la partecipazione di centinaia di camminatori lungo i tre principali itinerari giubilari.Sono, infatti, previsti tre distinti appuntamenti per percorrere le ultime tappe della Francigena del Nord, con partenza dalla stazione Monte Mario alle ore 9, della Francigena del Sud con partenza da via di Torricola alle ore 9,30 e del Cammino di San Francesco con partenza da Piazza Sempione alle ore 9.