Messinatoday.it - "Difendiamo chi difende gli italiani", anche a Messina la Lega raccoglie firme per il decreto Sicurezza

Leggi su Messinatoday.it

chigli!”. Questo lo slogan della raccoltaorganizzata dallain tutto il Paese per inserire le proprie proposte nel DDLattualmente in discussione in Parlamento.Numerosi i gazebi organizzati in tutta la Sicilia e, nella sede.