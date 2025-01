Laverita.info - «Deportare» è lecito se lo si fa di nascosto

I media italiani brigano con le traduzioni dall’inglese pur di spacciare le espulsioni dei clandestini volute da Trump per raid nazisti. Joe Biden faceva cose simili, ma non pubblicava le foto. E gli editorialisti non lo biasimavano per aver fabbricato un «nemico straniero».