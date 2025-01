Danno cavo sottomarino Svezia-Lettonia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.22 Almeno unche collegaè stato danneggiato. Lo ha dichiarato il primo ministro svedese, Ulf Kristeon. Si tratta dell' ultimo incidente che segue una serie di problemi simili nel Mar Baltico. "Ilè di proprietà di una entità lettone. Sono stato in stretto contatto con il primo ministro lettone Evika Silina per tutto il giorno", ha detto Kristeon. A gennaio, la Nato ha annunciato una missione per proteggere queste infrastrutture sottomarine.