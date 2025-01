Ilgiorno.it - Dalla Nobil-Tex di Giussano all’ex Immobiliare Villasanta: i creditori brianzoli appesi al filo delle aste giudiziarie

Monza, 26 gennaio 2025 – Tempi duri per iche attendono i ristori dalle procedure del Tribunale di Monza. Ad aprile va all'asta giudiziaria la fallita-Tex di, mentre è andata ancora deserta la vendita del comparto dell'ex. La ditta dispecializzata in finissaggio tessile, che ha sede nella frazione di Birone, in via Catalani, aveva chiesto il fallimento volontario nel 2017 lasciando a casa 24 dipendenti. La procedura di fallimento si è aperta nel 2022 e ora, dopo alcuni tentativi di 'piazzare' l'area a privati e una causa civile ancora pendente al Consiglio di Stato per ottenere anche una quota di edilizia residenziale invece che produttiva, si procede con l'asta giudiziaria della superficie commerciale di 7.830 metri quadrati, composta da fabbricati ad uso industriale, la palazzina ex casa del custode e uffici, vani accessori e depositi.