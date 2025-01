Vanityfair.it - Cose di moda interessanti di cui si è parlato questa settimana

Leggi su Vanityfair.it

Una bella intervista alla costumista di The Substance, lascandinava come segreto per la felicità e il gender gap nella. Scopri gli approfondimenti, i punti di vista e le curiosità dal mondo dellavisti e letti qua e là, che vale la pena recuperare