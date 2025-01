Lanazione.it - Controlli agli alberi in viale Bruno Buozzi. Chiusa la strada a Olmo

Lavori del Comune e cantieri in partenza. Mercoledì 29 gennaio dalle 9 alle 11 lavori per valutare la stabilità di alcuniin, divieto di transito all’altezza del civico 12 per 70 metri. I veicoli provenienti da via da Sangallo e via Gamurrini dovranno proseguire in direzione degli archi e di Trento e Trieste. Chi proviene da via Ricasoli potrà proseguire verso via dei Palagi o raggiungere il parcheggio Multiservizi. Fino al 31 gennaio chiude al transito al’intersezione con la Umbro Casentinese-Romagnola al civico 68, fino alle 17.