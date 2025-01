Liberoquotidiano.it - "Continua a crederci...". Djokovic snobba SInner, la frecciata dopo la finale | Guarda

Altraclamorosa di Novaka Jannik. Il numero uno al mondo è riuscito a portarsi a casa il secondo titolo consecutivo degli Australian Open. Decisiva la vittoria incontro Alexander Zverev, numero due del ranking Atp. Il tedesco, ancora alla ricerca di un grande Slam, non ha avuto la minima esitazione a riconoscere la grandezza del suo avversario. Nessun riferimento a doping o quant'altro, solo un attestato di stima da vero signore. Lo stesso non si può dire di Nole. Il serbo, che era uscito proprio con Zverev in semicausa infortunio, aveva chiaramente sostenuto di tifare per la vittoria del numero due al mondo. E questa sua esternazione gli aveva causato non pochi problemi tra i milioni di fan di. Ma non finisce qui.la storica vittoria degli Australian Open, sono arrivati i complimenti da tutti i grandi del tennis.