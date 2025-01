Ilnapolista.it - Conceição quasi si azzuffa con Calabria – VIDEO

Pessima scena al termine di Milan-Parma, partita vinta miracolosamente dai rossoneri. Al triplice fischio finale, mentre i calciatori del Parma sono in preda allo sconforto, quelli del Milan festeggiano una vittoria fino a cinque minuti prima nemmeno pensata,si precipita controper dirgli qualcosa.Non si sa bene cosa, ma di fatto il capitano del Milan non la prende bene. Gli animi si incendiano, gli altri in maglia rossonera li tengono a debita distanza, portano da una parte l’allenatore e dall’altraè incontenibile.Leggi anche: Sembrava il Milan di Fonseca e invece è quello di, 3-2 miracoloso contro il ParmaHere is theof Conceicao andarguing with each other pic.twitter.com/tu7PwCsJoB— WGM (@WhatGattusoMad) January 26, 2025Se il Milan non può ingaggiare sia Rashford che Walker è per colpa della Brexit (Telegraph)Il Milan è alla ricerca di un difensore e di un attaccante in questo mercato di gennaio.